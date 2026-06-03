Путин выступит на ПМЭФ с большой речью и проведет двусторонние встречи

Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент", — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с ним с докладом выступят лидеры Узбекистана и Танзании, а также заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии.

"Потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации", - отметил Ушаков

С зарубежными коллегами Путин проведет и двусторонние встречи. На среду намечена программа в Большом Кремлевском дворце с участием главы Танзании Самией Сулуху Хассан. Как ожидается, темой обсуждения станет наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, также состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 4 июня начнутся с участия в видеоконференции, посвященной началу строительства в республике первого энергоблока интегрированной атомной электростанции.

А после пленарного заседания в пятницу глава государства побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Они обсудят итоги недавнего визита Путина в Китай и перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Пекина.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет с 3 по 6 июня. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.06.2026, 12:13
    Гость: нерушимый блок коммунистов и беспартийных

    Вангую, что ничего содержательного не скажет! Вспоминаю шестичасовой доклад дорого Леонида Ильина на каком-то коммунистическом шабаше - тоже ничего содержательного!

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