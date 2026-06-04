Силуанов заявил о полном финансовом суверенитете России

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов и независима от решений третьих стран. Об этом заявил на ПМЭФ глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"С точки зрения финансов, мне кажется, мы абсолютно суверенны, не то что "мне кажется" - мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно: мы независимы от решений третьих стран", - приводит его слова ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что Россия принимает решения в рамках бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех приоритетов и потребностей, которые есть в стране. "Но хочу сказать, что здесь ни в коем случае расслабляться нельзя. Суверенитет надо очень внимательно беречь, (внимательно - прим. ред.) к нему относиться. Для этого нужно иметь абсолютно четкое понимание о том, как будут двигаться, развиваться финансы, поскольку от этого зависит как финансовая устойчивость, так и макроэкономическая устойчивость", - добавил Силуанов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2026, 11:20
    Гость: майк

    Аха,
    Денежная масса есть, а промышленности нет) Обеспечивает стабильность денег наличием товара Китай. И какой суверинитет, печатаем сколько хотим?
    Расходы на СВО известны, посмотрим на расходы, чтобы убрать лишние деньги из экономики? 70трлн на счетах и вкладах под 15% где-то. Это процентами более 27млрд в день/плата убрать лишнюю бумагу и 11 трл уже в минусах бюджет, да? Миллиардеры пожертвования скидывают, они ответственные граждане...

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