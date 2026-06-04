Силуанов заявил о полном финансовом суверенитете России

10:39 4.06.2026

Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов и независима от решений третьих стран. Об этом заявил на ПМЭФ глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"С точки зрения финансов, мне кажется, мы абсолютно суверенны, не то что "мне кажется" - мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно: мы независимы от решений третьих стран", - приводит его слова ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что Россия принимает решения в рамках бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех приоритетов и потребностей, которые есть в стране. "Но хочу сказать, что здесь ни в коем случае расслабляться нельзя. Суверенитет надо очень внимательно беречь, (внимательно - прим. ред.) к нему относиться. Для этого нужно иметь абсолютно четкое понимание о том, как будут двигаться, развиваться финансы, поскольку от этого зависит как финансовая устойчивость, так и макроэкономическая устойчивость", - добавил Силуанов.