Силуанов заявил о полном финансовом суверенитете России
Россия достигла абсолютного суверенитета в вопросе финансов и независима от решений третьих стран. Об этом заявил на ПМЭФ глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"С точки зрения финансов, мне кажется, мы абсолютно суверенны, не то что "мне кажется" - мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно: мы независимы от решений третьих стран", - приводит его слова ТАСС.
При этом министр подчеркнул, что Россия принимает решения в рамках бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех приоритетов и потребностей, которые есть в стране. "Но хочу сказать, что здесь ни в коем случае расслабляться нельзя. Суверенитет надо очень внимательно беречь, (внимательно - прим. ред.) к нему относиться. Для этого нужно иметь абсолютно четкое понимание о том, как будут двигаться, развиваться финансы, поскольку от этого зависит как финансовая устойчивость, так и макроэкономическая устойчивость", - добавил Силуанов.
Комментарии читателей
Аха,
Денежная масса есть, а промышленности нет) Обеспечивает стабильность денег наличием товара Китай. И какой суверинитет, печатаем сколько хотим?
Расходы на СВО известны, посмотрим на расходы, чтобы убрать лишние деньги из экономики? 70трлн на счетах и вкладах под 15% где-то. Это процентами более 27млрд в день/плата убрать лишнюю бумагу и 11 трл уже в минусах бюджет, да? Миллиардеры пожертвования скидывают, они ответственные граждане...
Смешно. Умеют веселить нас наши чиновники.