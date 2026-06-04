Европа компенсирует Армении потери после ограничений со стороны России

19:49 4.06.2026

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и заявила о готовности Евросоюза выделить Еревану более €50 млн. В Брюсселе объяснили это решение последствиями российских ограничений на поставки армянской продукции.

«Это не менее чем экономическое давление и это неприемлемо», — приводит слова фон дер Ляйен Газета.RU.

По данным Еврокомиссии, пакет поддержки предусматривает не только прямую финансовую помощь, но и меры по расширению доступа армянских товаров на европейский рынок. В частности, речь идет о продукции сельского хозяйства. Как сообщили в ЕК, уже подготовлена первая партия из 10 тысяч выращенных в Армении цветов, которую отправят в Латвию для продажи.

Кроме того, Брюссель намерен предоставить адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям экономики. Фон дер Ляйен также напомнила, что с 2024 года в рамках европейской программы поддержки более семи тысяч армянских компаний получили помощь. По оценке ЕС, это позволило создать свыше 20 тысяч рабочих мест.

По словам главы ЕК, в перспективе Брюссель рассчитывает развивать транспортные связи через Армению и укреплять ее роль как транзитного узла между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.