Страны G7 договорились усилить давление на Россию в энергетике

Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию в энергетическом секторе, чтобы прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщило AFP со ссылкой на французский дипломатический источник, пишет "Коммерсант".

По словам собеседника агентства, члены объединения решили усилить давление на РФ через «санкции в отношении газа и нефти». Об этом они договорились на саммите G7 во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.

Саммит G7 проходит во Франции с 15 по 17 июня. Главы Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза планируют обсудить боевые действия на Ближнем Востоке и Украине. По данным Bloomberg, главы стран ЕС намерены затронуть тему переговоров с Россией на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Трамп пообещал российскому президенту Владимиру Путину «воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.06.2026, 16:50
    Гость: хохотун

    --Трамп пообещал российскому президенту Владимиру Путину «воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев».--

    Брехня!! Ничего он не обещал. А если и обещал, всё равно обманет как обычно.

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