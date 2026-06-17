Мишустин рассказал о глубоких изменениях в мировой экономике

© РИА Новости Рамиль Ситдиков

Мировая экономика находится на этапе глубоких изменений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

"Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм, недобросовестная конкуренция. Все это ставит перед нами системные задачи, от решения которых зависит, сможем ли мы обеспечить устойчивое развитие национальных экономик и добиться повышения качества жизни граждан наших стран", — приводит его слова РИА Новости

Сейчас государства пересматривают промышленные, технологические и логистические цепочки, разрабатывают новые финансовые и инвестиционные инструменты, укрепляют партнерские отношения, отметил Мишустин.

"Наши страны (России и Узбекистан. — Прим. ред.) успешно воплощают в жизнь этот подход", — глава российского правительства.

Премьер накануне прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. Во вторник он встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым, главой правительства Абдуллой Ариповым и руководителем аппарата главы республики Саидой Мирзиеевой.

Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум проходит в Ташкенте 16-18 июня. Участие в нем примут более восьми тысяч человек из 99 стран.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2026, 16:52
    Гость: Пыпа

    Турнблюэнция , торговые и специальные войны, кумовство , семейственность в прлитике , отжимная конкуренция - такого в Мире уже давно НЕТ . Мьерпер пепечислил все родимые пятна .

  2. 17.06.2026, 13:22
    Гость: -1

    Шоо?! Опять везде все плохо, только в России все хорошо?! В с путиным с какой планеты?

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