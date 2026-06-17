Россия планирует импортировать топливо из Азии морским путем

19:25 17.06.2026

Россия планирует импортировать топливо морским путем на фоне дефицита бензина в ряде регионов, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на Reuters.

По информации источников агентства, первая партия топлива из Азии может поступить уже в июне текущего года. Reuters пишет, что такое решение рассматривается в связи с нехваткой бензина, якобы возникшей в результате атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Агентство отметило, что Россия уже закупает топливо у Белоруссии и Казахстана. Однако, по словам источников СМИ, этих поставок недостаточно.

Официальной информации от Министерства энергетики РФ по этому поводу на момент публикации материала не поступало.