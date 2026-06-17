Россия планирует импортировать топливо из Азии морским путем
Россия планирует импортировать топливо морским путем на фоне дефицита бензина в ряде регионов, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на Reuters.
По информации источников агентства, первая партия топлива из Азии может поступить уже в июне текущего года. Reuters пишет, что такое решение рассматривается в связи с нехваткой бензина, якобы возникшей в результате атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Агентство отметило, что Россия уже закупает топливо у Белоруссии и Казахстана. Однако, по словам источников СМИ, этих поставок недостаточно.
Официальной информации от Министерства энергетики РФ по этому поводу на момент публикации материала не поступало.
Комментарии читателей
где, где... Может давно там же, где и 300 льярдов. Ну не в Караганде же.
Видимо и в этом случае слово Россия нужно брать в кавычки. Планирует не Россия, а посредники купи-продай в большой "ложкой" и глубокими "карманами".
вот как эффективные менеджеры работают" ! А чем они будут платить азиатам за топливо ? Не иначе как бананами. Бананы в каждом магазине , чего не скажешь о качественной картошки и морковки.
Как было сказано на Петербургском форуме-Россия перестала быть страной-бензоколонкой.
И снова никто не ответит за эту достигнутую кастрофичесеую ситуацию с производством бензина в своей стране? Разве 4 с лишним года не дошло до головы что нефтезаводы и нефтебазы уязвимы, горят и их надо защищать а не заниматься бесконечной болтовнёй? Где резервы?