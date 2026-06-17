Россия планирует импортировать топливо из Азии морским путем

Россия планирует импортировать топливо морским путем на фоне дефицита бензина в ряде регионов, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на Reuters.

По информации источников агентства, первая партия топлива из Азии может поступить уже в июне текущего года. Reuters пишет, что такое решение рассматривается в связи с нехваткой бензина, якобы возникшей в результате атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Агентство отметило, что Россия уже закупает топливо у Белоруссии и Казахстана. Однако, по словам источников СМИ, этих поставок недостаточно.

Официальной информации от Министерства энергетики РФ по этому поводу на момент публикации материала не поступало.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.06.2026, 21:10
    Гость: Фома

    Видимо и в этом случае слово Россия нужно брать в кавычки. Планирует не Россия, а посредники купи-продай в большой "ложкой" и глубокими "карманами".

  3. 17.06.2026, 20:46
    Гость: ага

    вот как эффективные менеджеры работают" ! А чем они будут платить азиатам за топливо ? Не иначе как бананами. Бананы в каждом магазине , чего не скажешь о качественной картошки и морковки.

  4. 17.06.2026, 20:44
    Гость: Вячеслав

    Как было сказано на Петербургском форуме-Россия перестала быть страной-бензоколонкой.

  5. 17.06.2026, 20:43
    Гость: Ник

    И снова никто не ответит за эту достигнутую кастрофичесеую ситуацию с производством бензина в своей стране? Разве 4 с лишним года не дошло до головы что нефтезаводы и нефтебазы уязвимы, горят и их надо защищать а не заниматься бесконечной болтовнёй? Где резервы?

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