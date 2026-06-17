«Татнефть» сняла ограничения на отпуск АИ-92 и дизельного топлива

14:44 17.06.2026

"Татнефть" отменила ранее введенные лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих автозаправках, по АИ-95 лимиты - 30 литров - пока сохраняются, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в компании.

Также на данный момент устранены проблемы, возникшие ранее с терминалами безналичного рассчёта.

Сообщения о введении лимитов на заправочных станциях "Татнефти" стали появляться 15 июня. В частности, Минпромторг Удмуртии сообщал об ограничениях на отпуск бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС компании в регионе. Аналогичная информация поступала и из других регионов.

Во вторник операторы горячей линии АЗС "Татнефти" подтвердили ограничения на отпуск бензина во всех регионах присутствия: бензин - 30 литров, дизтопливо - 60 литров, дизтопливо для грузовых автомобилей - 300 литров.

Представитель компании пояснял "Интерфаксу", что временные ограничения были введены "для равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки и предотвращения искусственного ажиотажа".