Долг россиян перед бюджетом достиг почти ₽4 трлн
Совокупная задолженность граждан и компаний перед бюджетом к апрелю 2026 года обновила максимум — почти 4 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Из этой суммы 1,7 трлн руб. приходится на собственно недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Оставшаяся часть — начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку.
По видам обязательств крупнейшая недоимка приходится на НДС — 648 млрд руб. На втором месте — налог на прибыль организаций с суммой 294 млрд руб., на третьем — страховые взносы, по которым накопилось 292 млрд руб.
Минфин ожидает роста дефицита федерального бюджета. В июне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что показатель по итогам 2026 года превысит заложенные в бюджете 3,8 трлн руб. (1,6% ВВП). При этом за январь—апрель дефицит уже достиг почти 6 трлн руб., или 2,5% ВВП.
Комментарии читателей
так вон у кого мошенники из микрофинансовых организаций пример брали. мало того что государство поборами обложило, так оно еще на эти поборы и штрафы и проценты накручивает. И кто потом будет спорить, что государство не самый главный мошенник, на которого еще и управы не найти?
Интересно, а какой долг буджета перед росиянцами... Просто интересно.
Полный отстой. Данные Росстата, как и ИФНС никогда не имеют под собой оснований. Единственный их аргумент "у нас имеются сведения" при проверке оказывается взятым с потолка или высосанным из пальца.
Все по Крылову: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!"
Путинские в промышленность не вкладываются, сырье под санкциями. Экономика с виду устойчива. Выхода нет, остается мелочь на "4 трлн" по карманам обывателя натырить. Не доить же подельников-олигархов с правительством, они ж свои, буржуинские.
Шедеврально!
У населения перед властью вдруг образовались долги, и это при том, что треть века власть по сути грабит население как может, создав ситуация в которой население вынуждено пахать на узкую группу частных предпринимателей, причём с гражданством израиля, США и лондона, за миску похлёбки, существуя в созданном этим государством "правовом поле беспредела" этой самой власти, предписанном состоянии вечной нищеты, при этом у населения из за этой ситуации возникают долги перед... государством! Воистину, нет пределов иудейского лукавства.
Как в еврейском анекдоте- "всю жизнь на них работал бесплатно, приносил им деньги, и таки им ещё и должен остался".
Тут возникают ряд вопросов.
1.Вообще, как возникла ситуация в которой те, кого грабят треть века вдруг остались должны тем, у кого никогда никаких денег не занимали и не были реально нечего должны?
2.Кто виновен в ситуации, когда власть придумала столько налогов, нахлобучила всё население мощнейшим налоговым бременем? Да так, что население что бы выживать пытается скрывать свои гроши.
3.Почему в РФ всё происходит одностороннем виде, "государство нам нечего не должно" (по словам светлейшего и чиновников) а мы им постоянно должны?
4.Куда делись за 30 лет более 12 триллионов нефтедолларов? (не считая прочего). Подсчитали, что за все годы правления мудрейшего патриция, из страны ЦБ была выведена совокупно сумма денег, которую если поделить на каждого жителя РФ (без мигрантов) то она будет равна более 300,000$.
Где деньги, Зин?
Мишустин городской интеллигент и не знает простую истину которую знает каждый селянин. Чтобы корова давала больше молока нужно лучше за ней ухаживать и кормить как положено, а не бить кнутом. Его правительство, в попытках пополнить бюджет, пошло по неправильному пути и за основу взято повышение налогов, начисление на них пенни за неуплату и особенно введение штрафов по любому поводу согласно принятых антинародных законов.
Ежу понятно что для пополнение бюджета нужно не рост налогов и штрафы, а создание правительством условий для развития производства и грамотное управление страной путем государственного планирования как госпредприятий так и частного бизнеса путем использования балансового метода через доведения для госпредприятий контрольных показателей, а для рынка рекомендуемых как это происходит в КНР и во ВЬетнаме. Давно пора отказаться от банкротного метода как "рынок решает все" и тем более в условиях войны.