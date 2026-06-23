Долг россиян перед бюджетом достиг почти ₽4 трлн

11:43 23.06.2026

Совокупная задолженность граждан и компаний перед бюджетом к апрелю 2026 года обновила максимум — почти 4 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Из этой суммы 1,7 трлн руб. приходится на собственно недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Оставшаяся часть — начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку.

По видам обязательств крупнейшая недоимка приходится на НДС — 648 млрд руб. На втором месте — налог на прибыль организаций с суммой 294 млрд руб., на третьем — страховые взносы, по которым накопилось 292 млрд руб.

Минфин ожидает роста дефицита федерального бюджета. В июне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что показатель по итогам 2026 года превысит заложенные в бюджете 3,8 трлн руб. (1,6% ВВП). При этом за январь—апрель дефицит уже достиг почти 6 трлн руб., или 2,5% ВВП.