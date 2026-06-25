Задолженность по зарплате в России выросла до 2,96 млрд рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В России просроченная задолженность по заработной плате на конец мая 2026 года составила 2 млрд 960,9 млн рублей и по сравнению с апрелем выросла на 81 млн рублей, или на 2,8%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Относительно мая 2025 года долги по зарплате увеличились на 1 млрд 298,6 млн рублей, или на 78,1%.

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец мая составляла 15,5 млн рублей (выросла за месяц на 59,6%), из бюджетов регионов - 7,9 млн рублей (снизилась в 10 раз), из местных бюджетов - составляла 595,1 млн рублей (снизилась на 14,9%).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец мая составляла 2 млрд 342,4 млн рублей, что на 12% больше, чем в апреле.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на обрабатывающие производства - 30,1%; строительство - 27,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 20,0%; добыча полезных ископаемых - 6,3%.

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