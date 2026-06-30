Греф назвал способ избежать тревожности и стресса

13:15 30.06.2026

Тревожности можно избежать, получая удовольствие от настоящего, заявил на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2025 года президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он обратил внимание, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и подобными проблемами.

«Как этого избежать? У меня универсального ответа нет на эту тему. Наверное, здесь я не буду есть хлеб наших психологов. Но что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования», — приводит слова Грефа РБК.

Банкир отметил, что в связи с нынешним развитием технологий горизонт планирования стремится к нулю. «То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность — это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен или близок к нулю. И в общем надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования», — объяснил он.

По мнению Грефа, людям с аналитическим складом ума необходимо понять, что «когнитивно сложные конструкты, которые они у себя в голове проецируют на собственное будущее или будущее своей страны, — они не срабатывают, потому что жизнь раскладывается совершенно иначе, нежели мы себе это представляем». Такая закономерность не означает, что прогнозировать не надо, уверен Греф.

«Но никогда самый черный сценарий, так же как и самый светлый и радостный сценарий, — они не сработают, будет что-то посредине. И вот понимание, что ли, неизбежности момента и того, что нам придется в этих условиях жить и работать, и ожидать чего-то совершенно бессмысленно», — добавил глава «Сбера».