Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния

08:05 1.07.2026

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения за последние пять лет. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные ежегодного доклада UBS «О мировом богатстве».

Авторы исследования оценивают благосостояние как совокупную стоимость финансовых и материальных активов за вычетом долговых обязательств. Все расчеты ведутся в национальной валюте с учетом инфляции, что позволяет исключить влияние роста цен.

Согласно отчету, с 2020 по 2025 год показатель благосостояния на одного жителя России увеличился на 37%. Более высокий результат продемонстрировала только Южная Корея, где прирост составил 55%. На третьем месте оказалась Хорватия с показателем 29%.

В противоположной части рейтинга расположилась Великобритания. За пять лет уровень благосостояния ее жителей, по данным исследования, сократился на 23,2%. Также снижение зафиксировано в Нидерландах — на 14,4% и во Франции — на 4,5%.

Практически без изменений за рассматриваемый период осталась Италия, которая стала единственной страной в исследовании, где уровень благосостояния населения почти не изменился.