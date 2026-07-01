Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения за последние пять лет. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные ежегодного доклада UBS «О мировом богатстве».
Авторы исследования оценивают благосостояние как совокупную стоимость финансовых и материальных активов за вычетом долговых обязательств. Все расчеты ведутся в национальной валюте с учетом инфляции, что позволяет исключить влияние роста цен.
Согласно отчету, с 2020 по 2025 год показатель благосостояния на одного жителя России увеличился на 37%. Более высокий результат продемонстрировала только Южная Корея, где прирост составил 55%. На третьем месте оказалась Хорватия с показателем 29%.
В противоположной части рейтинга расположилась Великобритания. За пять лет уровень благосостояния ее жителей, по данным исследования, сократился на 23,2%. Также снижение зафиксировано в Нидерландах — на 14,4% и во Франции — на 4,5%.
Практически без изменений за рассматриваемый период осталась Италия, которая стала единственной страной в исследовании, где уровень благосостояния населения почти не изменился.
Комментарии читателей
С некоторых пор ВЫХОДИШЬ из магаза , ничего не купил считай, а 700 рублей нет.
Следим за руками!
РИА Новости: Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире
Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета UBS "О мировом богатстве".
Под богатством и благосостоянием понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.
НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЁ ДОРОЖАЕТ и НА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ СЕЙЧАС МОЖНО КУПИТЬ НАМНОГО МЕНЬШЕ, чем даже 2-3 года назад.
ПОД БОГАТСТВОМ и БЛАГО СОСТОЯНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ СУММА ФИНАНСОВЫХ И РЕАЛЬНЫХ АКТИВОВ.....
ЗЫ. А ЧО, бывают и НЕРЕАЛЬНЫЕ АКТИВЫ???кТО ЕСТ КАПУСТУ, КТО МЯСО, а РЕАЛЬНО ВСЕ ЕДЯТ ГОЛУБЦЫ.Тьфу!
Получается кому в...на , кому мать роднА?
МЫ вторые....ураааа, а Англичанке скоро кирдык!