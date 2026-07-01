Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния

Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения за последние пять лет. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные ежегодного доклада UBS «О мировом богатстве».

Авторы исследования оценивают благосостояние как совокупную стоимость финансовых и материальных активов за вычетом долговых обязательств. Все расчеты ведутся в национальной валюте с учетом инфляции, что позволяет исключить влияние роста цен.

Согласно отчету, с 2020 по 2025 год показатель благосостояния на одного жителя России увеличился на 37%. Более высокий результат продемонстрировала только Южная Корея, где прирост составил 55%. На третьем месте оказалась Хорватия с показателем 29%.

В противоположной части рейтинга расположилась Великобритания. За пять лет уровень благосостояния ее жителей, по данным исследования, сократился на 23,2%. Также снижение зафиксировано в Нидерландах — на 14,4% и во Франции — на 4,5%.

Практически без изменений за рассматриваемый период осталась Италия, которая стала единственной страной в исследовании, где уровень благосостояния населения почти не изменился.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2026, 08:29
    Гость: На самом деле ВСЁ НЕ ТАК, ребята

    С некоторых пор ВЫХОДИШЬ из магаза , ничего не купил считай, а 700 рублей нет.

    Следим за руками!
    РИА Новости: Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире

    Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета UBS "О мировом богатстве".

    Под богатством и благосостоянием понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.

    НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЁ ДОРОЖАЕТ и НА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ СЕЙЧАС МОЖНО КУПИТЬ НАМНОГО МЕНЬШЕ, чем даже 2-3 года назад.

    ПОД БОГАТСТВОМ и БЛАГО СОСТОЯНИЕМ ПОНИМАЕТСЯ СУММА ФИНАНСОВЫХ И РЕАЛЬНЫХ АКТИВОВ.....
    ЗЫ. А ЧО, бывают и НЕРЕАЛЬНЫЕ АКТИВЫ???кТО ЕСТ КАПУСТУ, КТО МЯСО, а РЕАЛЬНО ВСЕ ЕДЯТ ГОЛУБЦЫ.Тьфу!

  2. 01.07.2026, 08:23
    Гость: АБАЛДЕТЬ!

    Получается кому в...на , кому мать роднА?

    МЫ вторые....ураааа, а Англичанке скоро кирдык!

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