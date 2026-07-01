Набиуллина назвала основной ограничитель для экономики России

16:02 1.07.2026

Напряженность на рынке труда — основной ограничитель для российской экономики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллинана пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. По ее оценкам, в России неравномерно распределены трудовые ресурсы.

«Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы»,— приводит ее слова «Коммерсант».

«Если рассматривать, где у нас может быть больший вклад в развитие производительности труда: вот инвестиции в технологии, они очень важны с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности и в искусственном интеллекте, и в робототехнике»,— отметила Эльвира Набиуллина.

По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, рынок труда в России постепенно «остывает», но в некоторых отраслях по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Соотношение числа вакансий и резюме начинает постепенно выравниваться, считает глава Минэкономики.