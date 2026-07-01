Набиуллина назвала основной ограничитель для экономики России
Напряженность на рынке труда — основной ограничитель для российской экономики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллинана пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. По ее оценкам, в России неравномерно распределены трудовые ресурсы.
«Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы»,— приводит ее слова «Коммерсант».
«Если рассматривать, где у нас может быть больший вклад в развитие производительности труда: вот инвестиции в технологии, они очень важны с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности и в искусственном интеллекте, и в робототехнике»,— отметила Эльвира Набиуллина.
По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, рынок труда в России постепенно «остывает», но в некоторых отраслях по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Соотношение числа вакансий и резюме начинает постепенно выравниваться, считает глава Минэкономики.
Комментарии читателей
Рынок это они, николашка 2 ?
Основной тормоз экономики России это диктатура компрадорской клептократии и олигархата, а также низкая ставка ЦБ РФ под ее руководством.
Так что, экономику ещё мало охладили и кое-где есть дефицит кадров? :-)
Вот ужо охладят, и как экономика попрет, когда её удастся затормозить окончательно.. :-)
А зачем остановленной экономике кадры?
И инфляции никакой не будет, раз денег выдавать будут меньше..
А инфляция, это ведь главное.. Не будет её, все само наладится.. :-)
----
Если всерьез.
Пока разумных объяснений стимулирования многолетнего торможения не видно..
Хоть бы пропагандисты не "радовали",не сыпали соль на раны..
святой рынок не может ошибаться. на этой идеологии и стоит государство.
рулит