Набиуллина назвала основной ограничитель для экономики России

Напряженность на рынке труда — основной ограничитель для российской экономики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллинана пленарной сессии Финансового конгресса Банка России. По ее оценкам, в России неравномерно распределены трудовые ресурсы.

«Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы»,— приводит ее слова «Коммерсант»

«Если рассматривать, где у нас может быть больший вклад в развитие производительности труда: вот инвестиции в технологии, они очень важны с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности и в искусственном интеллекте, и в робототехнике»,— отметила Эльвира Набиуллина.

По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, рынок труда в России постепенно «остывает», но в некоторых отраслях по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Соотношение числа вакансий и резюме начинает постепенно выравниваться, считает глава Минэкономики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.07.2026, 17:24
    Гость: .Штурман

    Основной тормоз экономики России это диктатура компрадорской клептократии и олигархата, а также низкая ставка ЦБ РФ под ее руководством.

  3. 01.07.2026, 17:09
    Гость: Да

    Так что, экономику ещё мало охладили и кое-где есть дефицит кадров? :-)

    Вот ужо охладят, и как экономика попрет, когда её удастся затормозить окончательно.. :-)

    А зачем остановленной экономике кадры?

    И инфляции никакой не будет, раз денег выдавать будут меньше..

    А инфляция, это ведь главное.. Не будет её, все само наладится.. :-)
    ----

    Если всерьез.

    Пока разумных объяснений стимулирования многолетнего торможения не видно..

    Хоть бы пропагандисты не "радовали",не сыпали соль на раны..

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