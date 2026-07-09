Нефтегазовые доходы России в первом полугодии снизились почти на четверть

Российский бюджет за январь — июнь 2026 года получил 3,66 трлн руб. нефтегазовых доходов. Это на 22,7% ниже показателя аналогичного периода 2025 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Минфина.

В ведомстве отметили, что главной причиной уменьшения нефтегазовых доходов стало «снижение цен на нефть в предыдущие периоды». Ненефтегазовые доходы составили 14,96 млрд руб. (рост на 16,3% г/г.)

По итогам первого полугодия федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 731 млрд руб., что на 2,35 млрд руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года. «Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — пояснили в Минфине.

В начале июня президент Владимир Путин заявил, что зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы. По его словам, в 2022 году доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, сейчас — 23%.

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