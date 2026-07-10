Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ
Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что на российском топливном рынке действительно существуют проблемы.
«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам — из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — приводит слова Новака Газета.RU.
Тем не менее в целом мощностей по переработке нефти в стране достаточно и Россия экспортирует топливо, отметил Новак. Однако для стабилизации текущей ситуации власти временно запретили экспорт дизеля и бензина.
Новак добавил, что ситуацию осложняют спекулянты, которые пытаются заработать на дефиците.
«За этим нужно внимательно следить, в том числе региональным управлениям ФАС и региональному штабу», — подчеркнул он.
Комментарии читателей
"Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ"
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Только сейчас прозрел?
Новак нам глаза открыл относительно дефицита топлива в стране. А мы этого не знали. Пусть лучше ответит на следующие вопросы. Первое. Почему мы экспортируем топливо в условиях его дефицита в стране ? Это идиотизм чистой воды. Второе. Почему мы не импортируем топливо ? Наши власти и нефтяные компании боятся потерять монополию на производство и реализацию топлива в стране ? Третье. Есть очень простой выход из положения. Надо же централизовать производство топлива. Для этого запустить в стране мини-НПЗ. Их изготавливают в Китае. Почему мы не идём по этому пути ?