Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ

© KM.RU, Илья Шабардин

Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что на российском топливном рынке действительно существуют проблемы.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам — из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — приводит слова Новака Газета.RU.

Тем не менее в целом мощностей по переработке нефти в стране достаточно и Россия экспортирует топливо, отметил Новак. Однако для стабилизации текущей ситуации власти временно запретили экспорт дизеля и бензина.

Новак добавил, что ситуацию осложняют спекулянты, которые пытаются заработать на дефиците.

«За этим нужно внимательно следить, в том числе региональным управлениям ФАС и региональному штабу», — подчеркнул он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.07.2026, 19:39
    Гость: rick

    "Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ"
    ---
    Только сейчас прозрел?

  2. 10.07.2026, 19:35
    Гость: stalker

    Новак нам глаза открыл относительно дефицита топлива в стране. А мы этого не знали. Пусть лучше ответит на следующие вопросы. Первое. Почему мы экспортируем топливо в условиях его дефицита в стране ? Это идиотизм чистой воды. Второе. Почему мы не импортируем топливо ? Наши власти и нефтяные компании боятся потерять монополию на производство и реализацию топлива в стране ? Третье. Есть очень простой выход из положения. Надо же централизовать производство топлива. Для этого запустить в стране мини-НПЗ. Их изготавливают в Китае. Почему мы не идём по этому пути ?

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