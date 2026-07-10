"Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ"

19:17 10.07.2026

Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что на российском топливном рынке действительно существуют проблемы.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам — из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — приводит слова Новака Газета.RU.

Тем не менее в целом мощностей по переработке нефти в стране достаточно и Россия экспортирует топливо, отметил Новак. Однако для стабилизации текущей ситуации власти временно запретили экспорт дизеля и бензина.

Новак добавил, что ситуацию осложняют спекулянты, которые пытаются заработать на дефиците.

«За этим нужно внимательно следить, в том числе региональным управлениям ФАС и региональному штабу», — подчеркнул он.