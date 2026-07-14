Переговоры России и Китая по «Силе Сибири-2» зашли в тупик

Переговоры России и Китая по «Силе Сибири-2» зашли в тупик из-за принципиальной позиции Пекина, который хочет покупать природный газ по внутрироссийской цене. О таком положении дел стало известно газете Financial Times (FT), пишет Lenta.ru.

По словам источников издания, КНР не намерена идти на уступки в этом вопросе и не планирует переплачивать за будущие поставки российского газа по этому маршруту. Еще одной причиной затягивания переговоров стало нежелание Китая приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».

Планируемый Пекином импорт составляет малую часть от ежегодной пропускной способности трубопровода, рассчитанной примерно на 50 миллиардов кубометров. Таким образом, перспектива достижения итогового соглашения по поставкам находится под вопросом.

Как писала FT, одной из главных тем переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Китай с 16 по 17 мая стал, помимо прочего, газ. По данным источников, стороны обсудили строительство газопровода «Сила Сибири-2».

Между тем Bloomberg отмечал, что визит Путина в Пекин не принес никаких изменений в вопросе строительства «Силы Сибири-2», с помощью которого Москва хотела бы компенсировать потерю большей части премиального европейского рынка. Как отмечало издание, ситуация наглядно демонстрирует, что условия в этом вопросе благодаря своему энергетическому преимуществу диктует Китай.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2026, 19:39
    Гость: Явно дружественное государство.

    Барыгам прийдется идти на условия Китая, они у него на крючке, разрушив всю свою промышленность. Он их быстро приструнит.

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