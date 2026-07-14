Путин: ключевая ставка в России должна снижаться

14:25 14.07.2026

Ключевая ставка в России должна снижаться, это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона отметил, что необходимость снижения ключевой ставки очень нужна для экономики Якутии.

"Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", - приводит слова президента РИА Новости.