Путин: ключевая ставка в России должна снижаться
Ключевая ставка в России должна снижаться, это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона отметил, что необходимость снижения ключевой ставки очень нужна для экономики Якутии.
"Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", - приводит слова президента РИА Новости.
Комментарии читателей
Хочешь независимости России от многонационалов?! А вот.... тебе. С маком. Это в лучшем случае
Краткое содержание первой серии:
Женщина- «товарищ прапорщик, отановите поезд.»
Прапорщик, вслед уходящему поезду- «поезд, стой, раз- два».
Вторая серия:
Путин- « ключевая ставка в России, снижайся, раз- два».
В третьей серии ждём увлекательной развязки этого .
Высокая ключевая ставка ЦБ для банковских кредитов это придуманная сказка крипто-чиновников во власти и фактически негласный тайный запрет на внутреннее экономическое высоко-технологическое развитие России как независимого государства.
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При развитой сврбодной конкурируещей экономике и промышленности воровская олигархия крипто-бизнесменов теряет свои рычаги влияния и свою монополию на экономические процессы в России. В этом вся горькая правда правящей верхушки крипто-чиновников и никакие там придуманные макроэкономические показатели, которыми они тупо прирываюися.
Военные расходы не создают потребительских стоимостей. Поскольку ресурсы любого государства ограничены, то чем выше военные расходы данного государства тем ниже его расходы на создания потребительских стоимостей, т.е. стоимостей без которых человек не может существовать. Величина денежной массы в реальной экономике соотв. величине создаваемых потребительских стоимостей. Рост военных расходов нарушает это соответствие, что ведет к росту денежной массы без соотв. роста потребительских стоимостей что снова же означает
рост цен потребительские стоимости или обесцениванию денежной единицы или росту инфляции. Что означает рост процентной ставки по кредитам. И здесь никакие приказы не действуют. Ибо здесь работают объективные законы экономики. В предельном случае, когда обесценивание денежной единицы достигает критического уровня, происходит обвал экономики данной страны. Самый показательный пример - это Великая Депрессия мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. Судя по всему, мир входит сегодня следующий мировой экономический кризис.
Мечтать не вредно, но часто бесполезно.