ФАС возбудила дело в отношении группы «Русал»

Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении группы «Русал» за неисполнение предупреждения службы, сообщает РБК.

Ранее антимонопольная служба выявила в группе компаний нарушения законодательства и предупредила о необходимости изменить условия договоров на поставку алюминия. Речь шла об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные.

Выяснилось, что при ценообразовании группа учитывала региональную премию, основанную на европейском показателе. При этом на текущий момент ресурс преимущественно поставляется на рынки стран Азии. Таким образом, ценообразование компаний ставило российских переработчиков в невыгодные условия, поскольку им приходилось платить больше, чем иностранным предприятиям.

После выдачи предупреждения компания «Русал» дважды ходатайствовала о продлении срока ее исполнения — сначала до 29 мая, а затем до конца июня, но так и не выполнила требования ФАС. В связи с этим ведомство возбудило антимонопольное дело. Теперь группе компаний грозит штраф.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2026, 11:03
    Гость: русский

    Прошли девяностые, прошли нулевые, уже даже десятые прошли, а "великий комбинатор" Дерипаска всё продолжает крутить ручку старого, потёртого, видавшего виды лохотрона.

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