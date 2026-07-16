Греция заблокировала новые санкции ЕС против российского СПГ

Греция выступила против согласования 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Как сообщает Financial Times, Афины не поддержали ограничения, предусматривающие запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны, опасаясь серьезных последствий для национальной судоходной компании Dynagas.

По данным издания, представитель Греции на встрече с коллегами из стран ЕС заявил, что предлагаемые меры могут поставить компанию в крайне тяжелое положение. Dynagas управляет флотом из 27 газовозов, девять из которых относятся к ледовому классу Arc7 и специально построены для работы в Арктике, в том числе на проектах «Ямал СПГ».

Как отмечают источники Financial Times, использовать такие суда на других маршрутах практически невозможно. В случае введения санкций компании, вероятно, придется продавать дорогостоящие газовозы стоимостью около 300 млн долларов каждый, причем потенциальными покупателями могут стать только компании за пределами западных стран.

Из-за разногласий внутри Евросоюза согласование нового санкционного пакета вновь оказалось под вопросом. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что страны сообщества пока не смогли достичь единой позиции, хотя, по ее словам, переговоры находятся на завершающей стадии.

По информации западных СМИ, обсуждение 21-го пакета санкций перенесено на 23 июля после того, как представители стран ЕС не смогли прийти к компромиссу на встрече в Брюсселе.

Одновременно, как сообщало Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, государства Евросоюза договорились до 23 июля сохранить действующий ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято одновременно с согласованием нового пакета ограничительных мер.

Для утверждения 21-го пакета санкций требуется единогласная поддержка всех 27 государств — членов Евросоюза, поэтому возражения любой страны, включая Грецию, фактически блокируют его принятие.

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