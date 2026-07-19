Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

15:03 19.07.2026

Работающие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии с 1 августа, сообщил член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"Социальный фонд России с 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы, или же сам пенсионер производил отчисления в СФР", — рассказал он РИА Новости.

По его словам, перерасчет сделают автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов, начисленных за предыдущий год, но не более трех баллов.

"На 2026-й размер пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Соответственно, максимальная прибавка составит 470,28 рубля", — пояснил Машаров.

При этом представитель Общественной палаты подчеркнул, что фактическое повышение может быть ниже, если заработано меньшее число баллов.

Работающим пенсионером считается гражданин, который уже получает выплаты по старости, но продолжает работать и уплачивать страховые взносы. Речь идет о найме по трудовому или гражданско-правовому договору, предпринимательстве, а также о частной практике адвокатов и нотариусов.

При этом самозанятые пенсионеры не относятся к категории работающих, поскольку не обязаны уплачивать страховые взносы в СФР. Однако, если гражданин добровольно перечисляет их, он приобретает соответствующий статус.