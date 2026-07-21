Трамп ввел новые 50-процентные пошлины на товары из Канады

08:54 21.07.2026

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 50-процентных пошлин на широкий перечень товаров из Канады. Как сообщили в Белом доме, решение принято в ответ на то, что Вашингтон считает дискриминационными мерами Оттавы в отношении американского экспорта.

Новые тарифы затронут почти 300 категорий канадской продукции. В список вошли смартфоны, средства связи, цемент, пластмассы, текстиль, мебель, спортивный инвентарь, а также многие виды алкогольной и молочной продукции.

В Белом доме подчеркнули, что дополнительные пошлины будут применяться независимо от условий соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA). При этом из-под действия новых ограничений исключены энергоносители, калийные удобрения, рыба и критически важные полезные ископаемые.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон не планирует автоматически продлевать соглашение USMCA после окончания срока его действия. Вместо этого американская администрация намерена ежегодно пересматривать условия договора.

По словам Грира, такой подход позволит корректировать положения соглашения с учетом сохраняющихся торговых разногласий и, как считают в Вашингтоне, устранить существующие дисбалансы в торговле с Канадой и Мексикой.