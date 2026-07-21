ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка

13:33 21.07.2026

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нескольким нефтяным компаниям и независимых участникам рынка нефтепродуктов из-за цен на топливо, сообщает «Коммерсант».

ФАС проверяет цены в мелкооптовом сегменте рынка у компаний, которые продают топливо независимым АЗС и аграриям. Управление ФАС в Удмуртии выявило нарушения закона о защите конкуренции у ООО «Петросервис». По данным ведомства, компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляет аграриям.

По вопросу цен на дизтопливо в ФАС обратились сельхозпроизводители из трех регионов — Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми. В ведомстве отметили, что вопрос находится на контроле территориальных органов ведомства.