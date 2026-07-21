«Внуково» выкупит у «Шереметьево» 25% компании, контролирующей «Домодедово»

Аэропорт Внуково © KM.RU, Роман Погодаев

Аэропорт «Шереметьево» станет партнером аэропорта «Внуково», который приобретает 25,01% долей ООО «Перспектива» для совместного управления авиагаванью «Домодедово», пишут «Ведомости» со ссылкой на совместное заявление «Внуково» и «Шереметьево».

Сделка предполагает, что «Перспектива» (100%-ная дочерняя компания «Шереметьево») получит денежный вклад от «Внуково» в размере 16,5 млрд руб. В результате «Внуково» станет владельцем 25,01% уставного капитала «Перспективы». Сейчас именно «Перспектива» владеет компаниями аэропорта «Домодедово».

Как пояснил гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко, покупка «Домодедово» обошлась в 141 млрд руб.: 66 млрд собственных средств и 75 млрд долгов, которые предстоит погасить. По его словам, аэропорт находится в сложном состоянии с высокими рисками и убытками. В планах – оптимизация структуры, внедрение импортозамещения, снижение издержек и рост EBITDA.

Председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев отметил, что цель сделки – повысить эффективность Московского авиаузла. Он подчеркнул, что «Внуково» и «Домодедово» близки по масштабам и «Внуково» готово делиться опытом в техобслуживании, управлении грузовым комплексом, кейтеринге и обработке багажа.‍

Структура аэропорта «Шереметьево» стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово» в январе. 17 июня 2025 г. по решению Арбитражного суда аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства. Решение было принято, потому что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана. 

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