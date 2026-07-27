«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай
"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 25 июля, сообщили в компании.
"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд - третий с начала этого года - установлен 25 июля", - цитирует сообщение ТАСС.
Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
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недополучили от китайских "товарищей" за счет скидок?