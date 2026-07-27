13:17 27.07.2026

"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 25 июля, сообщили в компании.

"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд - третий с начала этого года - установлен 25 июля", - цитирует сообщение ТАСС.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.