«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай

"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 25 июля, сообщили в компании.

"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд - третий с начала этого года - установлен 25 июля", - цитирует сообщение ТАСС.

Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

 

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