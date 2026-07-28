В Краснодаре уничтожили около 200 кг санкционного сыра

Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого в Россию запрещен антисанкционным законодательством, сообщает РИА Новости.

В ходе проверочного мероприятия таможни был "установлен факт реализации товаров иностранного происхождения", а именно "санкционной сырной и мясной продукции" - около 40 видов сыра и нескольких видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии.

Между тем, продукты питания из этих и ряда других стран с 2014 года запрещено ввозить и продавать в России.

Представитель магазина сообщил, что товар был приобретен у физического лица за наличный расчет, исследования товара не проводились, какие-либо документы в отношении продукции отсутствуют. Он признал вину в совершении административного правонарушения в полном объеме.

В материалах дела отмечается, что товар, запрещенный к ввозу на территорию России, общим весом почти 199 килограммов, был изъят должностными лицами Россельхознадзора и уничтожен "путем сжигания до зольного остатка в установленном законом порядке".

Среди изъятой и уничтоженной продукции – сыры пармезан, пекорино, грана падано, камамбер и другие.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.07.2026, 11:18
    Гость: Да, уж...

    Такое возможно только в современной России. Экспортёры уже получили за эту продукцию деньги, таможня - тоже, "разновсякие" чиновники уже получили взятки и откаты и рассовали по своим карманам. А теперь, вместо того, чтобы наказать всю эту цепочку чиновников и присосавшихся, проверить товар на пригодность и, например, передать его в детские дома, детсады и т. д., вполне возможно, качественный товар просто уничтожили.
    Ну что тут скажешь? "Молодцы", продолжайте в том же духе.
    Кстати, в СССР, в 60-е годы были магазины таможенного конфиската, в которых всё это продавалось по сниженным ценам, лично видел своими глазами.

  4. 28.07.2026, 11:10
    Гость: Александр С.

    Да ладно свистеть про уничтожение путём сжигания. Уж поверьте, все 200 кг санкционного сыра по личным холодильникам растащили служащие Россельхознадзора.

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