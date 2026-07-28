В Краснодаре уничтожили около 200 кг санкционного сыра
Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого в Россию запрещен антисанкционным законодательством, сообщает РИА Новости.
В ходе проверочного мероприятия таможни был "установлен факт реализации товаров иностранного происхождения", а именно "санкционной сырной и мясной продукции" - около 40 видов сыра и нескольких видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии.
Между тем, продукты питания из этих и ряда других стран с 2014 года запрещено ввозить и продавать в России.
Представитель магазина сообщил, что товар был приобретен у физического лица за наличный расчет, исследования товара не проводились, какие-либо документы в отношении продукции отсутствуют. Он признал вину в совершении административного правонарушения в полном объеме.
В материалах дела отмечается, что товар, запрещенный к ввозу на территорию России, общим весом почти 199 килограммов, был изъят должностными лицами Россельхознадзора и уничтожен "путем сжигания до зольного остатка в установленном законом порядке".
Среди изъятой и уничтоженной продукции – сыры пармезан, пекорино, грана падано, камамбер и другие.
Комментарии читателей
Не верю от слова совсем
Такое возможно только в современной России. Экспортёры уже получили за эту продукцию деньги, таможня - тоже, "разновсякие" чиновники уже получили взятки и откаты и рассовали по своим карманам. А теперь, вместо того, чтобы наказать всю эту цепочку чиновников и присосавшихся, проверить товар на пригодность и, например, передать его в детские дома, детсады и т. д., вполне возможно, качественный товар просто уничтожили.
Ну что тут скажешь? "Молодцы", продолжайте в том же духе.
Кстати, в СССР, в 60-е годы были магазины таможенного конфиската, в которых всё это продавалось по сниженным ценам, лично видел своими глазами.
Поддерживаю!
Да ладно свистеть про уничтожение путём сжигания. Уж поверьте, все 200 кг санкционного сыра по личным холодильникам растащили служащие Россельхознадзора.