РФ ведет переговоры с КНР и Индией по переработке редкоземов в Сибири

13:16 29.07.2026

Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и другими возможными партнерами по вопросам проектов в Ангаро-Енисейском кластере по глубокой переработке редкоземов, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников.

«Проектный офис ведет переговоры с партнерами по Большому Югу – это Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Диалог идет как на государственном уровне, так и непосредственно между компаниями. Заинтересованность есть», – сказал он в интервью «Ведомостям».

По словам Масленникова, у России есть задача выработать модель, при которой страна будет выступать качественным интегратором интересов и собирать вокруг проектов партнеров. Среди ограничений к достижению этой цели замсекретаря Совбеза назвал доступ к технологиям, проблемы с платежами, риски вторичных санкций со стороны США и стран ЕС.

7 ноября 2025 года секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ключевые локации создаваемого в Ангаро-Енисейском макрорегионе кластера по переработке редких и редкоземельных металлов определены, его общая площадь составит более 3 тыс. га, пишет «Интерфакс».