Спрос на наличные в России достиг максимума с начала года

18:37 3.08.2026

По итогам июля объем наличных денег в обращении увеличился в России на 643,4 млрд руб., то есть на 43,1% по сравнению с июнем. Это максимальное увеличение показателя с начала года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Центробанка.

В январе объем наличных в обороте сократился на 386,2 млрд руб. и начал увеличиваться с февраля. За февраль–июль прирост наличных составил 2 трлн 547 млрд руб.

В ЦБ объясняли рост спроса на наличные адаптацией граждан к налоговым изменениям, а также отключениями мобильного интернета в стране, которые побуждают россиян снимать деньги со счетов.