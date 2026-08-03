Спрос на наличные в России достиг максимума с начала года
По итогам июля объем наличных денег в обращении увеличился в России на 643,4 млрд руб., то есть на 43,1% по сравнению с июнем. Это максимальное увеличение показателя с начала года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Центробанка.
В январе объем наличных в обороте сократился на 386,2 млрд руб. и начал увеличиваться с февраля. За февраль–июль прирост наличных составил 2 трлн 547 млрд руб.
В ЦБ объясняли рост спроса на наличные адаптацией граждан к налоговым изменениям, а также отключениями мобильного интернета в стране, которые побуждают россиян снимать деньги со счетов.
Комментарии читателей
Теперь наличному будет объявлена война, как Телеге, Ютубу и прочим проявлениям непокорности... Будет подтянута за уши толпа агитпроповцев с бреднями что наличный никому не нужен, кроме террористов, а кто хочет рассчитываться наликом - тот пособник террористов, подключат яровую и валюшу-чайку... Короче - все пойдет по старому сценарию!
А,на ... он нужен при такой нестабильности(*опе) в стране со схлопывающейся экономикой,чтобы не на что было купить хотя бы продуктов? Нее,мы люди простые,понимаем,что ежели есть деньги в кармане-значит они есть,а,если,они у какого-то ростовщика лежат и он ими пользуется,как хочет,и % брать ему неоткуда,хотя он и наобещал,то на фига нам такой финансовый фристайл? Это либо для авантюристов-либо,для ...очень недалёких авантюристов.
"В ЦБ объясняли рост спроса на наличные адаптацией граждан к налоговым изменениям, а также отключениями мобильного интернета в стране, которые побуждают россиян снимать деньги со счетов."
ЦБ изящно и красиво описали суть проблемы- полную потерю доверия населения к власти. Наличка не поддаётся внешнему цифровому контролю налоговой, минфином и ЦБ.
Значит можно сохранять часть денег для себя из того, что минфин с ЦБ хотят хапнуть с человека свой карман. Люди переходят в режим выживаемости, вопрос отказа от цифровых сервизов ростовщиков, становится вопросом попытки выжить при этой власти.
А мы ещё и не начинали снимать наличные… на счёт цифрового рубля: «чтоб они не делали, не идут дела, видно в понедельник их мама родила, да и крокодил не ловится, не растёт кокос». Если шутки в сторону, то ситуация тревожная и народ бдит.
рупь - фсё?