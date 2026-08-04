Единственный изготовитель телевизоров из списка Минпромторга обанкротился

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» — единственного российского производителя телевизоров, включенного в реестр радиоэлектроники Минпромторга, сообщает РБК.

Иск о банкротстве подало ООО «ДНС ритейл» в июне 2025 года; в феврале суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В реестр кредиторов была включена задолженность перед заявителем на 654,6 млн руб.

Как отметил «Коммерсант», среди крупнейших кредиторов компании — ООО «Лаборатория Алисы» (принадлежит структуре «Яндекса»), «Торговый дом ББК» и «Ситроникс клауд».К маю в реестр требований кредиторов были включены задолженности на сумму 763,4 млн руб.

Издание отмечает, что участники рынка связывали кризис «Кванта» с высокой конкуренцией со стороны китайских поставщиков, санкционными ограничениями на комплектующие и финансовыми трудностями компании.

Кроме того, по данным CNews, в июне cуд также включил требование Сбербанка к ООО «Квант» на сумму 3,39 млрд руб.

Завод «Квант» прекратил выпуск телевизоров под брендом Irbis по всем диагоналям еще в апреле прошлого года. Как тогда писал «Коммерсант», производство прекращено из-за низкого спроса — на госзакупках в основном приобретались иностранные бренды.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2026, 17:11
    Гость: Александр С.

    Россияне берут кредиты исключительно на покупку китайских телевизоров. О турецких ночных шторах сообщают с благоговением, как о предмете имеющем сакральный смысл. И смешно от такого действия и плакать хочется от осознания пропасти падения страны в яму зависимости от всего чужого забугорного, причём из стран, которые серьёзно при СССР и не воспринимались.
    Ну, что господа либерасты, дерьмократы, младореформаторы, способные только п..ть о дефиците в СССР, о калошах, заполнили российский рынок качественными товарами российского производства за 35 лет? Срок немалый, чтобы показать результаты своей деятельности. Где российские видео и аудиотехника, российские компьютеры и т.д. и т.д. Или вы только воровали, тв...и, как не в себя.
    Потому и банкротятся предприятия, что душат их цены, что денег у населения нет даже на покупку стиральных машин, холодильников, телевизоров, компов. Не говоря уже о чём то более существенном. Зато 153 долларовых миллиардера и одна из самых больших в мире армия присосавшихся к бюджетной титьке чиновников и силовиков. От первых кроме вреда вообще для страны никакой выгоды нет. Только циферки на бумаге штампуют тоннами в час да воруют, а обратись к ним и тебя профессионально отошьют, заставив перед этим бестолку побегать по их кабинетам. Вот это и есть нынешняя ни на что путёвое не способная ограбленная и неоднократно униженная Россия.

  5. 04.08.2026, 15:55
    Гость: А в новостях

    обанкротился "Артекс" -крупнейший производитель обоев
    в России. Китаю нужнее 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест.
    ...

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