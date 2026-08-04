Единственный изготовитель телевизоров из списка Минпромторга обанкротился

13:36 4.08.2026

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» — единственного российского производителя телевизоров, включенного в реестр радиоэлектроники Минпромторга, сообщает РБК.

Иск о банкротстве подало ООО «ДНС ритейл» в июне 2025 года; в феврале суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В реестр кредиторов была включена задолженность перед заявителем на 654,6 млн руб.

Как отметил «Коммерсант», среди крупнейших кредиторов компании — ООО «Лаборатория Алисы» (принадлежит структуре «Яндекса»), «Торговый дом ББК» и «Ситроникс клауд».К маю в реестр требований кредиторов были включены задолженности на сумму 763,4 млн руб.

Издание отмечает, что участники рынка связывали кризис «Кванта» с высокой конкуренцией со стороны китайских поставщиков, санкционными ограничениями на комплектующие и финансовыми трудностями компании.

Кроме того, по данным CNews, в июне cуд также включил требование Сбербанка к ООО «Квант» на сумму 3,39 млрд руб.

Завод «Квант» прекратил выпуск телевизоров под брендом Irbis по всем диагоналям еще в апреле прошлого года. Как тогда писал «Коммерсант», производство прекращено из-за низкого спроса — на госзакупках в основном приобретались иностранные бренды.