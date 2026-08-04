Путин подписал закон об отслеживании цен на продукты на всех этапах
Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за ценами на продукты по всей схеме движения товара, сообщают "Ведомости".
Правительство получит право утверждать перечень госорганов, имеющих доступ к налоговой информации о продовольственных торговцах и смежных услугах. Объектом наблюдения станут товары и услуги, которые Росстат использует для подсчета инфляции. Запрашиваться будут данные о выручке, затратах и прибыли из налоговых деклараций, бухучета и аудиторских заключений.
Эти сведения используют для ценового анализа, публиковать их нельзя, кроме случаев, предусмотренных по Налоговому кодексу России. Перечень подконтрольных продуктов установит кабмин. Закон вступит в силу с 1 января 2027 г.
Комментарии читателей
Сначала вырубают под корень фермерство, зачищая поляну монопольным агрохолдингам с интересными владельцами, а потом удивляются ценам на продукты...
Главное в этом отслеживании не выйти на самих себя.
Содержание этих "проверяющих органов" неизбежно будет заложено в финальную стоимость товара.
Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали - масла не стало. Потом яйца нажали так, что их тоже не стало
После этого заявления надо готовиться к повышению цен на продукты.
все порешал?