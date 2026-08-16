Советник президента Кобяков: бизнес из ЕС продолжает контакт с Россией

17:09 16.08.2026

Бизнес из всех европейских стран продолжает взаимодействие с РФ вопреки позиции политических элит, заявил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

"Практически бизнесмены из всех страны Европы. Да, они и не скрывают этого. Достаточно проследить последние 4-5 форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке", - сказал он в интервью ТАСС.

В числе таких стран Кобяков назвал Италию, Германию, Францию, Голландию, Грецию, Великобританию, Швейцарию и Испанию.

"Все страны просто нет смысла перечислять. Назвал лишь заметные экономики Старого Света. Про американцев мы уже говорили ранее. Многие либо собираются получать второе гражданство, либо уже стали гражданами России, - подчеркнул советник президента. - Если бы дело было просто в "позиции их политических элит", это бы вообще им не мешало. Доходит до того, что банки их же стран блокируют счета за просто сам факт продолжения работы с нами! Кого-то лишают господдержки. Кому-то угрожают проблемами в бизнесе. Причем самое смешное и подлое одновременно, что кулуарно политики некоторых русофобствующих стран, говорят противоположное своим же публичным декларациям".

В частности, что "сейчас самое время налаживать отношения и заходить в Россию".

"Так, скажем, своему бизнесу говорит Макрон. И логика понятна - заходящие, как говорят финансисты, "на дне рынка" - получают самый большой профит. Но как верить таким лидерам? Вот вопрос! Как их же бизнес должен себя вести? Честному европейскому бизнесу можно даже где-то посочувствовать", - заключил Кобяков.