Банки в России рекордными темпами сокращают сеть отделений

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Российские банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. Согласно данным ЦБ, изученным «Известиями», только за январь–август 2026 года кредитные организации закрыли порядка 1370 дополнительных офисов. Для сравнения: за аналогичные периоды прошлых лет максимум составлял 894 отделения (в 2021-м). При сохранении нынешнего темпа (в среднем 196 закрытий в месяц) годовой итог может превысить 2,1 тысячи, что станет абсолютным историческим рекордом. Эксперты не исключают, что цифра окажется еще выше, так как в мае и июне динамика сокращения была на треть интенсивнее, чем в начале года.

Эксперты, опрошенные «Известиями», связывают это сразу с несколькими факторами. Во-первых, клиенты массово переходят в онлайн, где доступны почти все услуги, а кеш-операции заменили банкоматы. Во-вторых, бурное развитие СБП, мобильных приложений и финплатформ сделало посещение офиса скорее исключением, чем правилом. В-третьих, старые офисы, открытые в доковидную эпоху, теперь попросту нерентабельны, и банки вынуждены резать расходы на их содержание. В-четвертых, на процесс повлиял и макроэкономический фон: пандемия сначала изменила привычки людей, а последующее повышение ставок охладило кредитный спрос, сделав содержание широкой сети непозволительной роскошью.

Однако, как отмечается в материале, сэкономленные на аренде средства могут обернуться для клиентов проблемами, если интернет-соединение будет нестабильным.

 

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