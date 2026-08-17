Банки в России рекордными темпами сокращают сеть отделений
Российские банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. Согласно данным ЦБ, изученным «Известиями», только за январь–август 2026 года кредитные организации закрыли порядка 1370 дополнительных офисов. Для сравнения: за аналогичные периоды прошлых лет максимум составлял 894 отделения (в 2021-м). При сохранении нынешнего темпа (в среднем 196 закрытий в месяц) годовой итог может превысить 2,1 тысячи, что станет абсолютным историческим рекордом. Эксперты не исключают, что цифра окажется еще выше, так как в мае и июне динамика сокращения была на треть интенсивнее, чем в начале года.
Эксперты, опрошенные «Известиями», связывают это сразу с несколькими факторами. Во-первых, клиенты массово переходят в онлайн, где доступны почти все услуги, а кеш-операции заменили банкоматы. Во-вторых, бурное развитие СБП, мобильных приложений и финплатформ сделало посещение офиса скорее исключением, чем правилом. В-третьих, старые офисы, открытые в доковидную эпоху, теперь попросту нерентабельны, и банки вынуждены резать расходы на их содержание. В-четвертых, на процесс повлиял и макроэкономический фон: пандемия сначала изменила привычки людей, а последующее повышение ставок охладило кредитный спрос, сделав содержание широкой сети непозволительной роскошью.
Однако, как отмечается в материале, сэкономленные на аренде средства могут обернуться для клиентов проблемами, если интернет-соединение будет нестабильным.
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