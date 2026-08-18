Добровольные взносы бизнеса в бюджет составили 384 млрд рублей

10:33 18.08.2026

Безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет на середину августа составили 383,69 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Электронного бюджета». Показатель за семь с половиной месяцев 2026 г. уже превысил в 1,5 раза объем поступлений за весь прошлый год (251,3 млрд руб). Кроме того, это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано на начало августа 2025 г. (173,4 млрд руб.). Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье (она появилась только в 2022 г.) бюджет получал за счет «налога на выход» иностранцев, то в этом источником поступлений могли стать добровольные пожертвования крупных российских бизнесменов, анонсированные весной.

В конце марта на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) от некоторых крупных предпринимателей прозвучала инициатива о добровольных пожертвованиях в бюджет, напомнил в разговоре с «Ведомостями» глава РСПП Александр Шохин. «То, что российский бизнес помогает бюджету, – это факт», – подчеркнул он. Как сказал президент России Владимир Путин, такие взносы – дело абсолютно добровольное, поэтому тут не может быть KPI, добавил Шохин.

Как утверждали источники Financial Times (FT), взносы крупного бизнеса обсуждались на закрытой встрече президента с РСПП. По данным FT, предприниматель Сулейман Керимов заявил о готовности внести 100 млрд руб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтверждал журналистам, что один из участников встречи президента с РСПП по своей инициативе предложил выделить крупную сумму денег на нужды государства. В бюджет стали поступать безвозмездные платежи от крупных российских бизнесменов, писал «Эксперт» со ссылкой на источники в начале июня. По словам одного из собеседников издания, по итогам года власти ожидают около 300 млрд руб. поступлений по этой статье. В законе о бюджете на 2026–2028 гг. Минфин прогнозировал поступление по 1,7 млрд руб. в год от такого вида доходов.