На Украине предупредили о состоянии экономики «в шаге от пропасти»

12:15 18.08.2026

На Украине сложилась «очень непростая» ситуация с государственными финансами, заявил в телеграм-канале глава налогово-финансового комитета Верховной рады Данило Гетманцев.

«Невыполнение бюджета по доходной части, некоторые, мягко говоря, непродуманные решения в оборонной сфере, но не только, объективное замедление развития экономики привели к тому, что проблемы будут даже при стопроцентном выполнении всех наших обязательств и получении всех подтвержденных средств [от зарубежных партнеров]», — цитирует его РБК.

Гетманцев заявил, что Рада должна проголосовать за выполнение всех обязательств по меморандуму с МВФ и ЕС «и наконец забыть о политике в шаге от пропасти». Он указал, что невыполнение обязательств «значительно усугубит проблему».

Ранее, 13 августа, президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков заявил, что перебои в работе черноморских портов Украины, повышение тарифов на железнодорожные перевозки и новые квоты Евросоюза создают эффект «идеального шторма», способного нанести сокрушительный удар по горно-металлургическому комплексу и экономике страны в целом.

Украинский экспорт оказался затруднен в результате повреждений логистики, складов и портовой инфраструктуры, сообщали ранее в Нацбанке страны. В июле суда с сельхозпродукцией перестали заходить в морские порты Украины на фоне ударов России, рассказывал министр аграрной политики Тарас Высоцкий. «Это решение судовладельцев — государство со своей стороны ничего не ограничивало», — пояснил он.

Тогда же Украинская аграрная конфедерация сообщала, что страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты.