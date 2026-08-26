Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ударов ВСУ по объектам Wildberries.

"Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий", — цитирует сообщение РИА Новости.

Помощь окажут юридическим лицам и ИП, чей ущерб от атак превысил 5% годового дохода. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Предприниматели получат право на отсрочку по уплате НДС (за исключением внесенного при ввозе товаров в Россию), налогов на прибыль и при применении УСН и АУСН. Эта мера распространится на страховые взносы и авансовые платежи по таким сборам.
Кроме того, для пострадавших продавцов до конца года приостановят налоговые проверки, а предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании продлят на полгода.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.08.2026, 12:20
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Спасение утопающих дело самих утопающих, но кто всё это допустил разрешает вам это сделать с отсрочкой. Красиво и ничего не надо думать дальше.

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