Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

10:46 26.08.2026

Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ударов ВСУ по объектам Wildberries.

"Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий", — цитирует сообщение РИА Новости.

Помощь окажут юридическим лицам и ИП, чей ущерб от атак превысил 5% годового дохода. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Предприниматели получат право на отсрочку по уплате НДС (за исключением внесенного при ввозе товаров в Россию), налогов на прибыль и при применении УСН и АУСН. Эта мера распространится на страховые взносы и авансовые платежи по таким сборам.

Кроме того, для пострадавших продавцов до конца года приостановят налоговые проверки, а предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании продлят на полгода.