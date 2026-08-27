Кабмин подготовил 167 объектов для включения ив перечень критических

© РИА Новости Кирилл Каллиников

Правительство России подготовило список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщил кабмин по итогам первого заседания новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова, пишут "Ведомости".

Перечень был подготовлен Минпромторгом совместно с представителями бизнеса. На первом заседании подкомиссии обсуждались, в частности, вопросы защиты объектов логистики и торговли.

Подкомиссия была создана правительством во исполнение указа президента России Владимира Путина о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Она будет заниматься межведомственной координацией и контролем мер, направленных на повышение устойчивости значимых отраслей экономики.

По словам Мантурова, работа будет строиться с учетом существующих рисков и уже понесенного ущерба. Среди основных направлений он назвал мониторинг состояния ключевых предприятий, разработку инженерных и регуляторных решений для их защиты и быстрого восстановления, резервирование критически важных ресурсов, диверсификацию логистики и дублирование поставщиков стратегической продукции.

Подкомиссия также будет анализировать уровень защищенности объектов критической инфраструктуры, разрабатывать механизмы для их нормальной работы и контролировать своевременное восстановление после атак. Еще одной задачей станет снижение социально-экономических последствий перебоев в работе предприятий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.08.2026, 21:03
    Гость: Бывалый

    Как быстренько сработали и накидали список предприятий. Под шумок войны кремль решил устроить передел собственности и прибрать к рукам наиболее ценные и прибыльные компании, якобы плохо защищенные.

Все комментарии (5)
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