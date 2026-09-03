Новак: траты бизнеса на защиту НПЗ не отразятся на ценах топлива
Расходы нефтяных компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов не отразятся на стоимости топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".
"Нет, это не будет отражаться, это компании делают за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях - для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут примерно на уровне инфляции", - приводит его слова ТАСС.
Комментарии читателей
а зачем нефтяным компаниям тогда платить налоги если государство устраняется в защите своих граждан работающих в этих компаниях.
- в премьеры, надо вычищать новаков, мантуровых, патрушевых..., всех.
он еще не на нарах за дефицит бензина и работу на всу?
как дышит :)
Здесь интересно другое. В ходе пресс-конференции во время очередного Дальневосточного экономического форума нашему верховному главнокомандующему журналист задал вопрос как можно обезопасить страну от ударов ракет и дронов. На что получил ответ, что сделать это можно только за счет усиления средств ПВО. Если это так, то зачем тот же верховный главнокомандующий издал указ, который предусматривает введение внешнего управления в отношении критически важных компаний, которые не принимают меры по обеспечению своей безопасности от таких ударов ?