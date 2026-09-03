Новак: траты бизнеса на защиту НПЗ не отразятся на ценах топлива

Расходы нефтяных компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов не отразятся на стоимости топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нет, это не будет отражаться, это компании делают за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях - для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут примерно на уровне инфляции", - приводит его слова ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.09.2026, 19:53
    Гость: гость

    а зачем нефтяным компаниям тогда платить налоги если государство устраняется в защите своих граждан работающих в этих компаниях.

  5. 03.09.2026, 18:31
    Гость: stalker

    Здесь интересно другое. В ходе пресс-конференции во время очередного Дальневосточного экономического форума нашему верховному главнокомандующему журналист задал вопрос как можно обезопасить страну от ударов ракет и дронов. На что получил ответ, что сделать это можно только за счет усиления средств ПВО. Если это так, то зачем тот же верховный главнокомандующий издал указ, который предусматривает введение внешнего управления в отношении критически важных компаний, которые не принимают меры по обеспечению своей безопасности от таких ударов ?

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