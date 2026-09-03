Новак: траты бизнеса на защиту НПЗ не отразятся на ценах топлива

16:44 3.09.2026

Расходы нефтяных компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов не отразятся на стоимости топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нет, это не будет отражаться, это компании делают за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях - для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут примерно на уровне инфляции", - приводит его слова ТАСС.