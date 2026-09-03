Путин призвал не экономить, а рационально расходовать бюджетные средства

11:08 3.09.2026

России необходимо не экономить бюджетные средства, а рационально их расходовать, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РБК.

«Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать. Определить приоритеты», — сказал Путин.

Так президент ответил на вопрос ведущего пленарной сессии Кирилла Токарева о том, следует ли на фоне дефицита федерального бюджета сократить отдельные меры поддержки и отложить часть крупных инфраструктурных проектов.

При этом Путин назвал нынешний дефицит бюджета некритичным, указав на низкий уровень государственного долга России.

«Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире, то ничего критичного здесь нет», — сказал президент.