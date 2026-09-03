Путин призвал не экономить, а рационально расходовать бюджетные средства

России необходимо не экономить бюджетные средства, а рационально их расходовать, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РБК

«Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать. Определить приоритеты», — сказал Путин.

Так президент ответил на вопрос ведущего пленарной сессии Кирилла Токарева о том, следует ли на фоне дефицита федерального бюджета сократить отдельные меры поддержки и отложить часть крупных инфраструктурных проектов.

При этом Путин назвал нынешний дефицит бюджета некритичным, указав на низкий уровень государственного долга России.

«Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире, то ничего критичного здесь нет», — сказал президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.09.2026, 11:40
    Гость: Анна

    Как он напоминает на фото республиканца,хотя любит демократов. Прпвильно транжирить деньги надо.

  2. 03.09.2026, 11:23
    Гость: Игемон

    Вот что я вам скажу,товарисчи.Слушайте же,и не говорите,что не слышали :
    Экономика должна быть экономной ! Вот.

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