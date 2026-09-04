Российские комании с Дальнего Востока начали переносить бизнес в Китай
Дорогая рабочая сила, высокая стоимость заемных денег и значительная фискальная нагрузка стали поводом для того, чтобы российские компании из Дальневосточного федерального округа (ДФО) начали перерегистрироваться в Китае. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в комментарии «Ведомостям» рассказал глава ассоциации «Опора России» Александр Катырин.
«Наши товарищи из Китая уже переманивают дальневосточные компании перерегистрироваться в китайских промпарках, технопарках — через реку, грубо говоря», — объяснил он, имея в виду разделяющий две страны Амур.
По словам эксперта, в КНР нашим компаниям предлагают кредиты под три процента, гранты на капитальные затраты и низкие налоги, что выглядит привлекательным, пишет Lenta.ru.
Комментарии читателей
Я тоже это заметила в Америке, особенно, после убийства Кирка. В России- табу. Вчера на "вечере Соловьева" Десницкий сказал, что войну в Иране начал не Трамп, а Израиль с помощью Сша , так ведущий тут же вмешался и категорически отверг это мнение.
При социализме, капитализме, феодализме и прочих _измах, люди уходят от дурного начальника к адекватному, а с людьми уходят и бизнесы и деньги и будущее. Руководство РФ свою дурость уже показало всем, даже китайскому (тоже не самому адекватному) - проиграло.
истинных целей "башен". Кстати, был озвучен тезис, что все у них идет по плану.
А были годЫ (или годА) когда газ в Белоруссию продавали дешевле чем российским потребителям, но в долларах :-)
Рабочие места будут создаваться в Китае. Налоги платить - в Китае. Увеличивать ВВП - в Китае.