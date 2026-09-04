Российские комании с Дальнего Востока начали переносить бизнес в Китай

13:30 4.09.2026

Дорогая рабочая сила, высокая стоимость заемных денег и значительная фискальная нагрузка стали поводом для того, чтобы российские компании из Дальневосточного федерального округа (ДФО) начали перерегистрироваться в Китае. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в комментарии «Ведомостям» рассказал глава ассоциации «Опора России» Александр Катырин.

«Наши товарищи из Китая уже переманивают дальневосточные компании перерегистрироваться в китайских промпарках, технопарках — через реку, грубо говоря», — объяснил он, имея в виду разделяющий две страны Амур.

По словам эксперта, в КНР нашим компаниям предлагают кредиты под три процента, гранты на капитальные затраты и низкие налоги, что выглядит привлекательным, пишет Lenta.ru.