Российские комании с Дальнего Востока начали переносить бизнес в Китай

Дорогая рабочая сила, высокая стоимость заемных денег и значительная фискальная нагрузка стали поводом для того, чтобы российские компании из Дальневосточного федерального округа (ДФО) начали перерегистрироваться в Китае. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в комментарии «Ведомостям» рассказал глава ассоциации «Опора России» Александр Катырин.

«Наши товарищи из Китая уже переманивают дальневосточные компании перерегистрироваться в китайских промпарках, технопарках — через реку, грубо говоря», — объяснил он, имея в виду разделяющий две страны Амур.

По словам эксперта, в КНР нашим компаниям предлагают кредиты под три процента, гранты на капитальные затраты и низкие налоги, что выглядит привлекательным, пишет Lenta.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.09.2026, 16:43
    Гость: Татьяна

    Я тоже это заметила в Америке, особенно, после убийства Кирка. В России- табу. Вчера на "вечере Соловьева" Десницкий сказал, что войну в Иране начал не Трамп, а Израиль с помощью Сша , так ведущий тут же вмешался и категорически отверг это мнение.

  2. 04.09.2026, 16:30
    Гость: Бобёр

    При социализме, капитализме, феодализме и прочих _измах, люди уходят от дурного начальника к адекватному, а с людьми уходят и бизнесы и деньги и будущее. Руководство РФ свою дурость уже показало всем, даже китайскому (тоже не самому адекватному) - проиграло.

  3. 04.09.2026, 15:43
    Гость: Но вы же не знаете

    истинных целей "башен". Кстати, был озвучен тезис, что все у них идет по плану.

  4. 04.09.2026, 15:15
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    А были годЫ (или годА) когда газ в Белоруссию продавали дешевле чем российским потребителям, но в долларах :-)

  5. 04.09.2026, 15:10
    Гость: Разумеется, плохо.

    Рабочие места будут создаваться в Китае. Налоги платить - в Китае. Увеличивать ВВП - в Китае.

Все комментарии (21)
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