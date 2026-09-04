Путин: Россия лидирует по поставкам нефти и газа в Китай
Россия занимает первое место по объему поставок нефти и природного газа китайским потребителям. Она также входит в число лидеров среди экспортеров угля и сжиженного природного газа (СПГ) в КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, который стартовал во Владивостоке, пишут «Ведомости».
Путин обратил внимание, что в Китае завершается строительство нескольких энергоблоков АЭС российского дизайна. Ведется совместная разработка технологий для повышения эффективности и экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Регулярные контакты в рамках Российско-Китайского энергетического бизнес-форума способствуют решению актуальных вопросов взаимодействия в топливно-энергетическом секторе.
3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия в 2026 г. планирует поставить в КНР порядка 50 млрд кубометров газа. По его словам, в последние годы РФ поставляет значительный объем энергоносителей в страны, увеличивающие их потребление. Среди них – Индия и Китай. Также Новак рассказал, что в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия поставляет около 80% от нефти, которая туда поступает в целом.
Комментарии читателей
Это настоящий прорыв…
„Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого.“
"Гость: Ленин
много чего развалил. Попробуй восстанови."
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Ты или лжец или ду**к. Большевики во главе с В.И.Лениным с величайшими усилиями собрали уже развалившуюся РИ, которую развалий царский режим РИ и создали СССР - сделав прорыв в новую человеческую цивилизацию. СССР за кратчайшие по историческим масштабам
времени стал второй экономикой мира, а по ряду научных и технологических достижений первой. Эт есть историчские факты. Отрицать очевидные факты - есть или признак полного дебилизма или откровенного вранья. Политик, ушедший из политики и тем более более из жизни,
не отвечает, за те состояния в стране, которые возникают после его ухода. Отвечают те политики, которые находятся у власти. Свалить все проблемы в РФ на В.И.Ленина - это есть попытка действующих политиков в той же РФ уйти от отвественности за решения возникших и возникающих проблем. Все течет, все меняется - знали еще более 5-ти тысяч лет назад. Т.е. проблемы будут возникать всегда и надо уметь
их решать. Если данный политик не в состоянии этого делать, он должен уйти в отставку.
Россия лидирует по поставкам нефти и газа в Китай, но ОЧЕНЬ задёшево!
У нас особенная гордость!
бомбу заложил.