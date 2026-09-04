Китай сэкономил около $27 млрд на закупках российской нефти с 2022 года
Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов с 2022 года, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
"Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, 27 миллиардов долларов", - приводит слова Сечина "Прайм".
Он отметил, что Китай преодолел Ормузский кризис благодаря заблаговременному созданию резервов, широкомасштабной электрификации и партнерству с Россией.
В основе этой стратегии лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, который был реализован в рамках курса на "четыре революции в энергетике", провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году.
"Уверен, что этот курс будет продолжен и в ходе выполнения 15-го пятилетнего плана, центральная идея которого - обеспечение "безопасности через самодостаточность", - добавил Сечин.
Комментарии читателей
Полагаю гораздо больше. и благодаря российским "патриотам" сэкономит еще.
они всего лишь взяли то, что им предожили.
это прорыв (прорывной прорыв), кто то "нашёл" 27 лярдов, которые кто то потерял.
Заслуга,кторой "джан-баши" хвастался во Владивостоке, несомненна.
выгода Китая -это потери России Неужели г-н Сечин это не понимает Хотя свой карман ближе
Правильнее будет - Россия потеряла 27 млрд $.