Китай сэкономил около $27 млрд на закупках российской нефти с 2022 года

Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов с 2022 года, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.

"Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, 27 миллиардов долларов", - приводит слова Сечина "Прайм".

Он отметил, что Китай преодолел Ормузский кризис благодаря заблаговременному созданию резервов, широкомасштабной электрификации и партнерству с Россией.

В основе этой стратегии лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, который был реализован в рамках курса на "четыре революции в энергетике", провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году.

"Уверен, что этот курс будет продолжен и в ходе выполнения 15-го пятилетнего плана, центральная идея которого - обеспечение "безопасности через самодостаточность", - добавил Сечин.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.09.2026, 18:53
    Гость: Барановед

    это прорыв (прорывной прорыв), кто то "нашёл" 27 лярдов, которые кто то потерял.
    Заслуга,кторой "джан-баши" хвастался во Владивостоке, несомненна.

  4. 04.09.2026, 18:43
    Гость: дан

    выгода Китая -это потери России Неужели г-н Сечин это не понимает Хотя свой карман ближе

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