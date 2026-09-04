Китай сэкономил около $27 млрд на закупках российской нефти с 2022 года

18:03 4.09.2026

Китай получил экономический эффект от покупки российской нефти в 27 миллиардов долларов с 2022 года, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.

"Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, 27 миллиардов долларов", - приводит слова Сечина "Прайм".

Он отметил, что Китай преодолел Ормузский кризис благодаря заблаговременному созданию резервов, широкомасштабной электрификации и партнерству с Россией.

В основе этой стратегии лежит сбалансированный подход к обеспечению энергобезопасности, который был реализован в рамках курса на "четыре революции в энергетике", провозглашенного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году.

"Уверен, что этот курс будет продолжен и в ходе выполнения 15-го пятилетнего плана, центральная идея которого - обеспечение "безопасности через самодостаточность", - добавил Сечин.

