Медведев: никаких угроз деньгам граждан нет

11:36 10.09.2026

Российская банковская система стабильна, несмотря на санкции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет, государство все свои обязательства исполняет. А то, что разгоняют в пропагандистских целях иностранные СМИ, понятно для чего делается. На это есть заказ", - сказал он в интервью "Ведомостям".

Дмитрий Медведев также отметил, что на Западе "очень удивлены тому, что наша банковская система и финансовая система оказались гораздо более устойчивыми, чем они ожидали".