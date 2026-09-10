Медведев: никаких угроз деньгам граждан нет

Российская банковская система стабильна, несмотря на санкции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет, государство все свои обязательства исполняет. А то, что разгоняют в пропагандистских целях иностранные СМИ, понятно для чего делается. На это есть заказ", - сказал он в интервью "Ведомостям".

Дмитрий Медведев также отметил, что на Западе "очень удивлены тому, что наша банковская система и финансовая система оказались гораздо более устойчивыми, чем они ожидали". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.09.2026, 13:31
    Гость: ABCD

    Если афтор нетленки "денег нет, хорошего настроения" заявляет, что нет угрозы нашим сбережениям, то стоит крепко держатся за карманы и не доверять призывам срочно нести все деньги в банки. Прохлопав примерно 35 казённых миллиардов баксов на провальные проекты "труба куда угодно лишь бы за доллары", позволив украсть западу более 18 триллионов казненных рублей вложенных ЦБ в западные инвестиционные программы, рано или поздно политические и финансовые банкроты от кутюрье "стабильности" залезут и в наш карман. В общем они уже там, просто пока пытаются оставаться там как можно более незаметными, что бы еще не раскачивать ситуацию внутри страны. Но ясно одно, деньги населения их нервируют хотя бы тем, что минимум 20 триллионов рублей распылены по карманам населения. Поскольку власть в стране любые деньги считает "своими" (и милостиво позволяет населению подержать их в руках)то я не сомневаюсь, рано или поздно они их захотят забрать.

  3. 10.09.2026, 12:57
    Гость: гость

    Никаких угроз? Даже политика медленного обесценивания национальной валюты? Когда сбережения населения в рублях теряют свою покупательную способность из-за того что всё вокруг импорт? Когда жизнь становится всё дороже и дороже? Мне кажется что это даже не перманентная угроза, а просто пытка.

  4. 10.09.2026, 12:20
    Гость: Иван Васильевич... Фильм.

    Граждане, храните деньги в сберегательнoй кассе, если, кoнечнo oни у вас есть!

  5. 10.09.2026, 12:06
    Гость: Чем больше я слышу разных заявлений на эту тему

    и от разных высоких чинуш(вот и ДАМ отметился),тем яснее понимаю,что правильно,что не держу(и не держал сроду) деньги в буржуйских банках РФ и расплачиваюсь ,преимущественно,наличными.Это "жжж" неспроста,поверьте.Слишком много слов.

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