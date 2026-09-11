Россиян попросили подождать стремительного роста экономики
С российской экономикой в перспективе все будет хорошо, после периода охлаждения она выйдет на высокие, сбалансированные и устойчивые темпы роста, заявил первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он объяснил, что если еще немного подождать, то скоординированная макроэкономическая политика и умение адаптироваться дадут свои плоды, пишет «Коммерсант».
Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что не видит весомых предпосылок для переохлаждения российской экономики, так как темпы ее роста пусть и заметно снизились в последнее время, но все еще сохраняются на достаточном уровне.
По его мнению, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка позволяет сдерживать темпы роста потребительских цен и поддерживать макроэкономическую стабильность.
Между тем сам ЦБ в начале августа пересмотрел прогноз по росту ВВП в текущем году в сторону уменьшения. Теперь в регуляторе ожидают, что экономика увеличится не более чем на один процент, пишет Lenta.ru.
Комментарии читателей
Суровые годы уходят
В борьбе за свободу страны,
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны.
Эти обещания? Советский народ , так и не стал жить при коммунизме, несмотря на обещания советских руководителей.
Я по по доверенности получал наследуемую часть вклада в ВТБ. Несколько раз приходилось обращаться на сайт ВТБ с жалобой по поводу непризнания работником отделения моей доверенности. Хотя Сбербанк ее признавал. И всегда были ответы без подписи физического лица. Обращался уже по этому поводу, ведь это грубое нарушение закона об обращениях граждан. Безрезультатно.
35 лет уже ждем светлого капиталистического будущего, а раньше ждали 75 лет наступления коммунизма и который перерос в капитализм благодаря продажной воровской верхушки. Кроме лозунгов в реале нужны дела которые сами скажут за себя и как развивается страна.
Обещанного три года ждут. А в некоторых случаях и все тридцать.