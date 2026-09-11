Россиян попросили подождать стремительного роста экономики

15:47 11.09.2026

С российской экономикой в перспективе все будет хорошо, после периода охлаждения она выйдет на высокие, сбалансированные и устойчивые темпы роста, заявил первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он объяснил, что если еще немного подождать, то скоординированная макроэкономическая политика и умение адаптироваться дадут свои плоды, пишет «Коммерсант».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что не видит весомых предпосылок для переохлаждения российской экономики, так как темпы ее роста пусть и заметно снизились в последнее время, но все еще сохраняются на достаточном уровне.

По его мнению, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка позволяет сдерживать темпы роста потребительских цен и поддерживать макроэкономическую стабильность.

Между тем сам ЦБ в начале августа пересмотрел прогноз по росту ВВП в текущем году в сторону уменьшения. Теперь в регуляторе ожидают, что экономика увеличится не более чем на один процент, пишет Lenta.ru.