Россиян попросили подождать стремительного роста экономики

© KM.RU, Александра Воздвиженская

С российской экономикой в перспективе все будет хорошо, после периода охлаждения она выйдет на высокие, сбалансированные и устойчивые темпы роста, заявил первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он объяснил, что если еще немного подождать, то скоординированная макроэкономическая политика и умение адаптироваться дадут свои плоды, пишет «Коммерсант».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что не видит весомых предпосылок для переохлаждения российской экономики, так как темпы ее роста пусть и заметно снизились в последнее время, но все еще сохраняются на достаточном уровне.

По его мнению, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка позволяет сдерживать темпы роста потребительских цен и поддерживать макроэкономическую стабильность.

Между тем сам ЦБ в начале августа пересмотрел прогноз по росту ВВП в текущем году в сторону уменьшения. Теперь в регуляторе ожидают, что экономика увеличится не более чем на один процент, пишет Lenta.ru.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.09.2026, 16:48
    Гость: Юлий Ким

    Суровые годы уходят
    В борьбе за свободу страны,
    За ними другие приходят
    Они будут тоже трудны.

  2. 11.09.2026, 16:39
    Гость: Какому поколению

    Эти обещания? Советский народ , так и не стал жить при коммунизме, несмотря на обещания советских руководителей.

  3. 11.09.2026, 16:37
    Гость: Владимир

    Я по по доверенности получал наследуемую часть вклада в ВТБ. Несколько раз приходилось обращаться на сайт ВТБ с жалобой по поводу непризнания работником отделения моей доверенности. Хотя Сбербанк ее признавал. И всегда были ответы без подписи физического лица. Обращался уже по этому поводу, ведь это грубое нарушение закона об обращениях граждан. Безрезультатно.

  4. 11.09.2026, 16:36
    Гость: Ник

    35 лет уже ждем светлого капиталистического будущего, а раньше ждали 75 лет наступления коммунизма и который перерос в капитализм благодаря продажной воровской верхушки. Кроме лозунгов в реале нужны дела которые сами скажут за себя и как развивается страна.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie