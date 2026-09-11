Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

14:54 11.09.2026

Центробанк впервые более чем за год не стал менять ключевую ставку.

"Совет директоров <…> принял решение сохранить <…> ставку на уровне 14,00 процента годовых", — цитирует заявление регулятора РИА Новости.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.