Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу

09:55 16.09.2026

Саудовская Аравия сократила поставки нефти европейским покупателям после повреждения ключевого нефтепровода East-West, который проходит к Красному морю в обход Ормузского пролива, пишут зарубежные СМИ.

Сообщается, что саудовская сторона уведомила европейских клиентов об отмене некоторых партий нефти с поставкой в сентябре. Одновременно была приостановлена погрузка сырья в порту Янбу на побережье Красного моря.

Из-за перебоев Польша и другие крупные покупатели начали срочно искать альтернативные источники поставок. Стоимость отдельных партий нефти при этом превысила $120 за баррель.

Сокращение поставок через Красное море может вынудить Саудовскую Аравию увеличить экспорт через Ормузский пролив, используя так называемые теневые поставки. Аналогичным образом уже действуют ОАЭ и Ирак. Такие маршруты обеспечивают экспорт 7–9 млн баррелей нефти в сутки, или около 30–40% довоенных объемов.

Объекты нефтепровода East-West в Саудовской Аравии подверглись атакам беспилотников 11 сентября. После этого министерство энергетики страны сообщило о временной остановке работы нефтепровода в качестве меры предосторожности.

Ранее Reuters сообщал, что Саудовская Аравия может столкнуться с нехваткой нефти для экспорта, если в ближайшие дни работа East-West не будет восстановлена.