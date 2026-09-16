Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу

Саудовская Аравия сократила поставки нефти европейским покупателям после повреждения ключевого нефтепровода East-West, который проходит к Красному морю в обход Ормузского пролива, пишут зарубежные СМИ.

Сообщается, что саудовская сторона уведомила европейских клиентов об отмене некоторых партий нефти с поставкой в сентябре. Одновременно была приостановлена погрузка сырья в порту Янбу на побережье Красного моря.

Из-за перебоев Польша и другие крупные покупатели начали срочно искать альтернативные источники поставок. Стоимость отдельных партий нефти при этом превысила $120 за баррель.

Сокращение поставок через Красное море может вынудить Саудовскую Аравию увеличить экспорт через Ормузский пролив, используя так называемые теневые поставки. Аналогичным образом уже действуют ОАЭ и Ирак. Такие маршруты обеспечивают экспорт 7–9 млн баррелей нефти в сутки, или около 30–40% довоенных объемов.

Объекты нефтепровода East-West в Саудовской Аравии подверглись атакам беспилотников 11 сентября. После этого министерство энергетики страны сообщило о временной остановке работы нефтепровода в качестве меры предосторожности.

Ранее Reuters сообщал, что Саудовская Аравия может столкнуться с нехваткой нефти для экспорта, если в ближайшие дни работа East-West не будет восстановлена.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2026, 10:03
    Гость: Лучезар

    Хуситы обещают саудитам хороший распыл устроить. А потом и Израилю- чтобы 2 раза не ходить)) А Европе надо быть готовыми к жизни в нищете.

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