Минэнерго предложило рассмотреть введение внешнего управления АЗС «Трасса»

© KM.RU, Илья Шабардин

Минэнерго отправило профильным госорганам письмо с предложением ввести на активах оператора сети АЗС «Трасса» (принадлежит «Евротрансу») внешнее управление, предусмотренное указом президента о безопасности инфраструктуры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на РБК.

По данным издания, Минэнерго аргументировало идею необходимостью обеспечить безопасность мощностей по хранению нефтепродуктов. Пока решение по этому вопросу не принято: рассматриваются альтернативные варианты, в том числе получение активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных компаний. В «Евротрансе» информацию не комментировали.

Президент Владимир Путин в августе подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Документ предполагает, что критические объекты инфраструктуры могут передать во временное управление. Такое решение могут принять, если их владельцы не справляются с отражением атак БПЛА.

«Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Подмосковья. Компания владеет в том числе 57 автозаправочными комплексами «Трасса», а также парком бензовозов и нефтебазой. По итогам 2025 года выручка «Евротранса» выросла на 42,7%, до 265,8 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 13,5%, до 4,8 млрд руб. В первом полугодии 2026-го выручка упала на 28,5%, до 76,6 млрд руб., чистый убыток составил 5,7 млрд руб.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie