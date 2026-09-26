Минэнерго предложило рассмотреть введение внешнего управления АЗС «Трасса»

15:12 26.09.2026

Минэнерго отправило профильным госорганам письмо с предложением ввести на активах оператора сети АЗС «Трасса» (принадлежит «Евротрансу») внешнее управление, предусмотренное указом президента о безопасности инфраструктуры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на РБК.

По данным издания, Минэнерго аргументировало идею необходимостью обеспечить безопасность мощностей по хранению нефтепродуктов. Пока решение по этому вопросу не принято: рассматриваются альтернативные варианты, в том числе получение активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных компаний. В «Евротрансе» информацию не комментировали.

Президент Владимир Путин в августе подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Документ предполагает, что критические объекты инфраструктуры могут передать во временное управление. Такое решение могут принять, если их владельцы не справляются с отражением атак БПЛА.

«Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Подмосковья. Компания владеет в том числе 57 автозаправочными комплексами «Трасса», а также парком бензовозов и нефтебазой. По итогам 2025 года выручка «Евротранса» выросла на 42,7%, до 265,8 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 13,5%, до 4,8 млрд руб. В первом полугодии 2026-го выручка упала на 28,5%, до 76,6 млрд руб., чистый убыток составил 5,7 млрд руб.