Пострадавший от атак БПЛА бизнес на год освободили от проверок

10:01 28.09.2026

Правительство России освободило от проверок до 1 октября 2027 года бизнес, пострадавший от атак БПЛА, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

Мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения - от БПЛА или других средств огневого воздействия - с 1 января 2026 года.

"По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года", - цитирует сообщение аппарата ТАСС.