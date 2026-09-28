Пострадавший от атак БПЛА бизнес на год освободили от проверок

Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Правительство России освободило от проверок до 1 октября 2027 года бизнес, пострадавший от атак БПЛА, сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

Мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения - от БПЛА или других средств огневого воздействия - с 1 января 2026 года.

"По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года", - цитирует сообщение аппарата ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2026, 10:33
    Гость: гость

    Это что за мера такая? Ничего не имею против пострадавших, но, гипотетически, есть, допустим, какой-то четырежды судимый рецидивист, кому БПЛА выбил стекла по адресу регистрации, так, что если кто-то обнес местный магаз, к рецидивисту теперь даже участковому запрещено наведаться проверить? Про Гондурас шутить будем, нет?

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