Состояние богатейших россиян сократилось более чем на $25 млрд

11:20 1.10.2026

Состояние богатейших бизнесменов России с начала этого года сократилось более чем на $25 млрд, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

Больше всего потерял Михаил Прохоров — $6,22 млрд (его состояние на текущий момент — $10,4 млрд). Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $4,28 млрд, до $22,1 млрд, основателя USM Алишера Усманова — на $2,69 млрд ($16,6 млрд), председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина на $2,62 ($21,1 млрд), основателя Telegram Павла Дурова — на $2,56 млрд ($11,8 млрд).

Основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко потерял $1,78 млрд ($17,2 млрд), владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников — $1,35 млрд ($8,97 млрд), основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $1,30 млрд ($21,3 млрд).

Состояние бизнесмена Романа Абрамовича уменьшилось на $166 млн, до $7,94 млрд, бывшего совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна — на $725 млн, до $8,25 млрд, бизнесмена Андрея Гурьева — на $135 млн, до $8,91 млрд, Сулеймана Керимова — на $192 млн, до $10,2 млрд, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга — почти на $98 млн, до $10,5 млрд, основателя инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко — на $557 млн, до $13,7 млрд, основного акционера нефтехимического холдинга «Сибур» Леонида Михельсона — на $838 млн, до $22,9 млрд.