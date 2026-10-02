Власти Германии решили продать бывшую «дочку» «Газпрома»

19:35 2.10.2026

Власти Германии решили продать национализированную бывшую дочернюю компанию «Газпрома» — Gazprom Germania (ныне — Sefe). Минэкономики ФРГ начало подготовку к ее реприватизации. Об этом сообщила Börsen-Zeitung со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы и источники, пишет РБК.

Немецкое минэкономики предложило юридическим компаниям подать заявки на «правовое сопровождение реприватизации SEFE GmbH». Консультанта планируется выбрать не позднее 1 ноября. Одновременно, по данным источников Börsen-Zeitung, инвестиционные банки подают заявки государственному банку KfW на участие в подготовке сделки.

Власти рассматривают два варианта: прямую продажу Sefe инвестору или размещение акций на бирже. В рамках процесса компания также рассчитывает провести увеличение капитала и привлечь до €2 млрд на развитие инфраструктурного бизнеса. Подготовкой допэмиссии, по сведениям источников газеты в финансовых кругах, занимается консультирующий руководство Sefe банк Lazard.

Стоимость Sefe оценивается примерно в €6 млрд — сопоставимую сумму власти Германии вложили в национализацию компании в 2022 году. При этом собеседники Börsen-Zeitung сообщили об ограниченном интересе потенциальных инвесторов.

Россия выступала против перехода компании под контроль Берлина. Еще до введения внешнего управления пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл возможную национализацию «неприемлемой» и заявлял, что она «нарушит все мыслимые и немыслимые правила и законы».