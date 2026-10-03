NYT: США и Россия обсуждают многомиллиардную сделку по нефти

17:44 3.10.2026

Переговоры России и США по Украине «расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров, пишет РБК.

Сделка касается нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций по всему миру, принадлежащих ЛУКОЙЛу, пишет издание. Речь идет об активах российской нефтяной компании за пределами страны, включая автозаправочные станции в США, НПЗ в Восточной Европе и месторождения в других регионах. Возможное соглашение США предложили заключить еще до окончания боевых действий на Украине.

Вопрос о сделке поднимался на встрече президента России Владимира Путина с спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в сентябре, пишет газета со ссылкой на три источника. Экономическая тематика, в частности возможные крупные совместные проекты, обсуждалась на встрече 5 сентября в Кремле, сообщал ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Переговоры продолжались около трех часов. «Можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена», — заявил Ушаков по итогам встречи.

The New York Times со ссылкой на «высокопоставленного представителя администрации президента США» пишет, что Уиткофф и Кушнер «сыграли непосредственную роль в переговорах по финансовым условиям инвестиций федерального правительства в рамках сделки».

США участвуют в сделке через Международную финансовую корпорацию развития, уточняет издание. NYT приводит заявление представителя корпорации, в котором говорится, что возможная сделка по ЛУКОЙЛу «будет способствовать выполнению обязательств администрации Трампа по укреплению экономической безопасности США, продвижению внешней политики США и снижению цен на энергоносители для простых американцев». В качестве участников сделки называются американский финансист Тодд Боули, катарские и эмиратские бизнесмены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос РБК ответил: «Без комментариев».