Матвиенко предложила отменить льготы по НДС на устриц и омаров

Стоп-кадр из видеотрансляции

Отмена льготной ставки НДС на деликатесные продукты, включая устрицы, омары, лангустины и лобстеры, может обеспечить федеральному бюджету около 6 млрд руб. дополнительных поступлений. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг, пишут «Ведомости».

По ее словам, сейчас на ряд деликатесных товаров распространяется ставка НДС 10% вместо базовой ставки 22%. Матвиенко призвала активнее проводить инвентаризацию налоговых льгот и рассмотреть возможность отмены этой преференции.

Председатель СФ отметила, что дополнительные доходы можно было бы направить на социальные объекты. В частности, она заявила, что на 6 млрд руб. можно построить две новые школы или детскую больницу.

Матвиенко также заявила, что отмена льготы существенно не повлияет на потребителей деликатесов, поскольку повышение налоговой нагрузки придется на относительно узкий сегмент рынка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 05.10.2026, 14:23
    Гость: Русак Кибиткин

    Лобстеры - это актуальненько !Вот бы еще Ламборгини озаботиться.Так вообще - живи и радуйся,россиянин !

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