Путин назначил Шохина уполномоченным по правам предпринимателей

Президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства. 

Другой указ устанавливает учреждаемое управделами президента АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" в качестве организации, которая обеспечивает деятельность бизнес-омбудсмена.

До Нового года организации должно быть выделено помещение, а также строка в бюджете.

С 2012 года до 2022 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода место было вакантным. Александр Шохин при назначении на пост сохранит должность главы РСПП, отмечает "Коммерсант".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.10.2026, 19:14
    Гость: Алесь

    И не говорите, что он ничего не знает. И не говорите, что он ничего не пнимает. Он сознательно и планомерно, глумясь и уничтожая в нормальных людях всякую надежду, ведёт Россию в бездну. А это назначение и есть благодарность за выборы. Принимайте и не подавитесь. Только сегодня эту фамилию называл в комментах. Как в воду глядел. И с такими кадрами о будущем? Откройте глаза. Это путь на погост. Особенно радует цинизм принятого решения. Многие прозревать начнут об истинных целях этих деятелей. Сколько же храть-то могут? Сколько же влезть в их нутро может? Когда лопнут-то от ненасытности своей? Или тут другое? Ненависть ко всему русскому?

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