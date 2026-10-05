Путин назначил Шохина уполномоченным по правам предпринимателей

18:45 5.10.2026

Президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Другой указ устанавливает учреждаемое управделами президента АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" в качестве организации, которая обеспечивает деятельность бизнес-омбудсмена.

До Нового года организации должно быть выделено помещение, а также строка в бюджете.

С 2012 года до 2022 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода место было вакантным. Александр Шохин при назначении на пост сохранит должность главы РСПП, отмечает "Коммерсант".